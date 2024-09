MacBook Air 13" M3 in sottocosto, risparmi 350€ anche in 5 rate (512GB)

Acquista un laptop che ti possa tornare utile oggi ma anche domani. Con un Apple MacBook Air da 13″ e Chip M3, non ci sono dubbi: è destinato a diventare il tuo alleato da qui ai prossimi dieci anni senza perdere in performance. Potente nella sua configurazione da 16GB di RAM e 5125 GB di memoria, oggi costa poco. Con lo sconto di Amazon unito all’esclusiva opportunità di risparmio per chi è Prime Student, risparmi in totale 350€ e completi l’acquisto a soli 1459€. Non perdere la tua occasione.

MacBook Air 13″ con chip M3, un laptop che fulmina la concorrenza

Compatto, design slim e materiali che lo rendono robusto e resistente. Il laptop perfetto da avere sempre con te anche se ti muovi spesso. Occupa poco spazio nello zaino ma ti fa avere a disposizione la potenza di cui hai bisogno. Studio, lavoro e svago. Cosa puoi chiedere di più?

Il Chip M3 è un’aggiunta già spettacolare di suo grazie alla potenza che offre in termini di prestazioni ma se aggiungi la combo dei 16GB di RAM e dei 512GB di memoria su SSD, stai sicuro che porti a casa un computer che se avesse Windows come sistema operativo costerebbe almeno il doppio.

Il Display da 13 pollici Liquid Retina è luminoso e variegato nella gamma dei colori così da offrirti non solo una risoluzione avanzata ma anche una visione bella e nitida di qualsiasi schermata tu abbia davanti. Ricarica che avviene attraverso MagSafe 3 e fotocamera 1080p per il massimo in tutti gli aspetti.

Lo sconto su Amazon

Con un ribasso del 17% il prezzo del MacBook Air 13″ con chip M3 è già molto conveniente visto che hai un risparmio che supera i 300 euro. Tuttavia, se hai un abbonamento Amazon Prime Student, oggi benefici di un ulteriore sconto da 40 euro sul prezzo. Così facendo hai l’occasione di acquistare il tuo nuovo laptop Apple a soli 1459€.

Se lo desideri puoi pagare con le 5 rate mensili senza interessi proposte da Amazon. Spedizioni veloci e gratuite.