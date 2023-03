Decoder Digitale Terrestre Thomson: -40% su Amazon

Approfitta subito dello sconto del 40% per il Decoder Digitale Terrestre Thomson THT808. Un’occasione spettacolare da cogliere al volo se devi aggiornare il tuo vecchio televisore allo standard DVB-T2 – HEVC Main 10. Perciò cosa stai aspettando? Non lasciare che finisca in sold out. Acquistalo ora a soli 19 euro, invece di 32 euro.

Un’offerta ghiottissima per questo ricevitore di ultimissima generazione. Universale, lo installi con qualsiasi televisore grazie alla pratica porta SCART o HDMI, per una qualità d’immagine migliore in HD a 1080p. Inoltre, sulla parte frontale ha una comoda porta USB che lo trasforma all’occorrenza in un fantastico mediaplayer per riprodurre immagini, video o musica.

Decoder Digitale Terrestre Thomson: un peccato non acquistarlo a questo prezzo

Afferra al volo l’offerta che ha abbattuto il prezzo del Decoder Digitale Terrestre Thomson THT808 del 40% da listino. Approfitta subito delle Offerte di Primavera Amazon. Un vero toccasana per il tuo intrattenimento. Così darai nuova vita al tuo vecchio televisore con meno di 20 euro grazie a questa promozione e alla consegna gratuita che non ti farà spendere altri soldi.

Mettilo nel carrello a soli 19 euro, anziché 32 euro. Ricordati che per accedere alle Offerte di Primavera Amazon devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.