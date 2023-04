Decoder Digitale Terrestre TV Stick Owerslyn a soli 23€

Il Decoder Digitale Terrestre TV Stick Owerslyn è un ottimo dispositivo per aggiornare il tuo televisore al nuovo standard DVB-T2. Oggi su Amazon lo trovi super scontato grazie a un’offerta a tempo decisamente conveniente. Acquistalo subito a soli 23 euro, invece di 28 euro, ma sbrigati perché sta andando letteralmente a ruba. Quindi il rischio di sold out è molto elevato, poi non dire che non ti avevamo avvisato.

Realizzato per essere installato dietro il televisore, questo decoder è piccolissimo e leggerissimo. Dotato di un supporto HDMI flessibile, raggiunge qualsiasi punto di collegamento, anche il più stretto e difficoltoso. Collega l’antenna e installalo alla TV tramite cavo HDMI già supportato. In pochi minuti, grazie alla ricerca automatica dei canali, otterrai tutte le programmazioni gratuite disponibili nella tua zona.

Decoder Digitale Terrestre TV Stick Owerslyn: un portento a prezzo eccezionale

Invisibile, il Decoder Digitale Terrestre TV Stick Owerslyn si nasconde dietro la televisione per un’installazione pulita e piacevole. Dotato di mediaplayer, potrai trasmettere anche foto, video e audio al tuo televisore. Inoltre, collegandolo alla rete potrai anche accedere a diverse funzionalità e applicazioni come YouTube, TikTok, Meteo e moltissime altre. Tutto tramite un ecosistema molto intuitivo anche per i più grandicelli.

Aggiungilo al carrello con soli 23 euro, invece di 28 euro. Questa offerta a tempo è un’esclusiva per i soli clienti Prime. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.