Decoder DVB-T2 con funzionalità extra: SCONTO AMAZON

Se il tuo televisore funziona ancora bene, ma non è pronto per ricevere i programmi del nuovo digitale terrestre, non c'è alcun motivo valido per cambiarlo: ti basta un decoder DVB-T2 e risolvi il problema, con una spesa davvero contenuta. Qui ti proponiamo un modello con caratteristiche avanzate acquistabile oggi approfittando di un coupon sconto del 10% su Amazon.

Molto più di un decoder per il nuovo digitale terrestre: l'occasione

Il dispositivo in questione non si limita a sintonizzare i canali TV offrendo il pieno supporto a tutti gli standard e le tecnologie più recenti, ma all'occorrenza è in grado anche di funzionare da media player per la riproduzione di video, immagini e file audio salvati su una chiavetta o un disco esterno collegato alla porta USB. Lo stesso slot può essere impiegato per salvare i programmi in modalità registratore o per la connessione di un adattatore WiFi (non incluso nella confezione). Nell'immagine qui sotto anche il telecomando in dotazione. Se hai bisogno di altre informazioni, puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre con funzionalità avanzate, al prezzo di soli 29,69 euro: tutto ciò che devi fare è attivare il coupon sconto del 10% che trovi su Amazon. La spedizione è immediata e gratuita.