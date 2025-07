Mini PC con Ryzen 5, 16+512GB a soli 169,99 euro: attiva il coupon Amazon

Origimagic C6 è un Mini PC con una scheda tecnica molto interessante che include processore Ryzen 5 3550H, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Ancora più interessante è però il prezzo al quale puoi acquistarlo dato che, attivando il coupon che trovi in pagina, lo pagherai soltanto 169,99 euro invece di 319,99. L’offerta è a disponibilità limitatissima, per cui ti suggeriamo di sbrigarti.

La scheda tecnica del Mini PC comprende, come detto, un processore Ryzen 5 3550H con 4 core e 8 thread e frequenza massima di clock a 3,7GHz e TDP a 25W supportato da 16GB di memoria RAM DDR4 espandibile fino a 32 e una SSD da 512GB anch’essa espandibile. Non manca poi una scheda grafica integrata Radeon Vega 8 per aiutarti nei compiti che richiedono elaborazione grafica.

Dal punto di vista delle interfacce abbiamo 3 porte USB 3.2 Gen2 da 10 Gbps, 1 DisplayPort, 1 HDMI 2.0, 2 porte LAN e 1 porta USB-C che supporta la trasmissione a 1080p e 60Hz. Con WiFi 5 e Bluetooth 5 integrati, il Mini PC è dotato anche di una staffa fissa VESA e di un cavo HDMI già incluso nella confezione.

Completo, con sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato è pronto all’uso, è una soluzione desktop compatta ideale per casa o ufficio: attiva il coupon e acquistalo a soli 169,99 euro invece di 319,99.