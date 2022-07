Decoder DVB-T2 per digitale terrestre: -35% su Amazon

Chi sta cercando un decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre è nel posto giusto: oggi il modello Kingbox T7 è proposto con uno sconto del 35% su Amazon. Con un voto medio pari a oltre 4/5 stelle attribuito da centinaia di recensioni, è la scelta migliore per chi desidera farsi trovare pronto all’appuntamento con la nuova tecnologia televisiva.

Kingbox T7: questo decoder DVB-T2 ha tutto (sconto 35%)

Non si limita a sintonizzarsi sulle frequenze di tutti i canali, ma include alcune utili funzionalità aggiuntive per l’intrattenimento multimediale. Tra queste anche il supporto agli adattatori WiFi per effettuare lo streaming da YouTube. In alternativa la connessione a Internet può avvenire tramite cavo Ethernet, sfruttando lo slot presente sul retro. Ancora, grazie alla caratteristica PVR, può trasformarsi all’occorrenza in un registratore per salvare film, serie TV e altri programmi su un’unità esterna. Sfruttando la porta USB è poi possibile impiegarlo come media player e riprodurre video, musica o immagini. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Nella confezione di Kingbox T7 sono inclusi il telecomando universale 2-in-1 e il manuale di istruzioni. Tutto questo al prezzo finale di soli 19,54 euro.

La disponibilità del decoder per il nuovo digitale terrestre è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.