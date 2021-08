Decoder DVB-T2 con media player e registratore: OFFERTA LAMPO

Il tuo televisore funziona ancora bene, ma non è pronto per il nuovo digitale terrestre? La soluzione migliore è scegliere un decoder DVB-T2 che possa sintonizzarlo sui canali trasmessi dalle emittenti con il nuovo standard: oggi puoi approfittare dell'offerta lampo su Amazon sul modello di Leelbox.

Molto più di un decoder per il nuovo digitale terrestre: l'offerta lampo

Oltre al pieno supporto alla risoluzione Full HD, integra alcune funzionalità avanzate come quella che lo rende un registratore per salvare i programmi su una chiavetta o un disco esterno grazie alla porta USB in dotazione, utile anche per trasformarlo in un media player e riprodurre video, foto e musica. Volendo, è possibile inserire un adattatore WiFi (non incluso) o sfruttare lo slot Ethernet per abilitare alcune caratteristiche online. Nell'immagine qui sotto le connessioni presenti sul pannello posteriore, mentre per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Leelbox con funzionalità avanzate al prezzo di soli 21,66 euro invece di 29,99 euro come da listino. Se sei interessato, non perdere tempo: si tratta di un'offerta lampo, disponibile dunque per un tempo limitato e fino all'esaurimento delle unità in promozione.