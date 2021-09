Decoder DVB-T2 Nokia con media player: oggi lo trovi in sconto

Se il tuo televisore funziona ancora bene, ma non è pronto per l'appuntamento con il nuovo digitale terrestre, niente paura: non occorre cambiarlo, basta un decoder DVB-T2. Ne trovi molti a un prezzo irrisorio, ma se desideri acquistarne uno di qualità e con pieno supporto a tutti gli standard più recenti, ti consigliamo di dare uno sguardo al modello di Nokia che oggi si trova in sconto su Amazon.

Il decoder di Nokia per il nuovo digitale terrestre è in offerta

La qualità è garantita dal brand. Supporta la tecnologia HEVC H.265 a cui passeranno gradualmente tutti i canali, l'alta risoluzione e all'occorrenza può anche svolgere il compito di media player riproducendo video, audio e immagini contenute su una chiavetta o un hard disk esterno collegati alla porta USB laterale. In dotazione inoltre un telecomando semplice da usare. Il design è elegante e discreto. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Nokia per il nuovo digitale terrestre al prezzo di soli 46,98 euro: il tuo televisore ringrazierà. Se invece sei disposto a rinunciare a qualche caratteristica avanzata e voi spendere meno, dai un'occhiata a tutti i modelli disponibili su Amazon.