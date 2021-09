Un MOSTRO di Mini PC con 90€ di sconto su Amazon

Si chiama MinisForum X300 e non ha nulla da invidiare a un PC desktop tradizionale: il Mini PC, capace di garantire una potenza di calcolo adatta a gestire con disinvoltura ogni software e applicazione per la produttività, anche la più pesante, è proposto oggi con uno sconto di 90 euro su Amazon. Un'ottima occasione per chi desidera allestire la propria nuova postazione di lavoro, a casa o in ufficio.

MinisForum X300: tanta potenza e un forte sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche che lo rendono la scelta giusta: processore AMD Ryzen 5 3400GE, GPU dedicata Radeon Vega 11 Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per lo storage (possibilità di espansione fino a 2 TB), lettore per schede microSD fino a 128 GB, Bluetooth 5.1 e WiFi 6 con chip Intel AX200, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni multi-monitor, quattro porte USB 3.0, due slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su MinisForum X300 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Oggi hai la possibilità di metterlo sulla tua scrivania al prezzo di 209,99 euro invece di 599,99 euro come da listino, approfittando del forte sconto proposto da Amazon. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita: domani potrebbe essere nelle tue mani.