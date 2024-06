Decoder DVB-T2 e streaming box 4K Android TV: sconto STRONG

Si chiama STRONG SRT 420 ed è in forte sconto su Amazon. Ci perdonerete il gioco di parole, ma merita una segnalazione su queste pagine. È un dispositivo 2-in-1, che svolge sia il compito di decoder DVB-T2 per il digitale terrestre (da collegare a qualsiasi monitor o televisore) che quello di streaming box con Android TV per la riproduzione dei contenuti da tutte le piattaforme. Approfitta dell’offerta sull’e-commerce e portalo a casa.

STRONG SRT 420: le caratteristiche del decoder-streaming box

È pronto per la ricezione di tutti i canali trasmessi nel nuovo standard televisivo, anche quelli in alta definizione. Inoltre, garantisce il pieno supporto alla risoluzione 4K Ultra HD e alla tecnologia Chromecast per trasmettere i contenuti dallo smartphone, dal tablet e dal computer in modalità wireless. La piattaforma smart preinstallata è quella di Google, con applicazioni dedicate a Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, RaiPlay, DAZN, NOW, Infinity e molte altre. Per altri dettagli su caratteristiche e funzionalità rimandiamo alla scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di oggi, puoi acquistare il decoder DVB-T2 e streaming box del marchio STRONG (modello SRT 420) al prezzo finale di soli 57 euro. Si tratta di un ottimo affare, considerando che elimina l’esigenza di avere due apparecchi diversi collegati al televisore.

La disponibilità è immediata. Se effettui subuto l’ordine, arriverà a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. Amazon si occupa direttamente della spedizione, senza intermediari. Il voto medio assegnato da più di 1.250 recensioni è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.