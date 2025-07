Monitor MSI G2412F a prezzo ridotto: perfetto per il gaming, ottimo anche per lavorare

Il monitor MSI G2412F da 23,8” risponde a una semplice esigenza: avere un’ottimo schermo per giocare, ma anche per lavorare e altre attività, senza spendere cifre esagerate e senza rinunciare alle prestazioni. Con un pannello Rapid IPS con risoluzione Full HD, refresh rate da 180Hz e un tempo di risposta di appena 1ms oggi può essere tuo a soli 129,99 euro invece di 169,99. Il prezzo include la spedizione Prime e la possibilità di attivare un pagamento rateizzato.

Andiamo ad approfondire le feature già citate: il pannello Rapid IPS Full HD garantisce colori brillanti, ampi angoli di visione e una copertura del 107% dello spazio sRGB con un design frameless che esalta in pieno l’immagine, anche se decidi di acquistarne due da affiancare per avere una schermata ancora più ampia.

Spazio anche per la salute dei tuoi occhi, con le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker che riducono l’affaticamento durante le sessioni più lunghe. Inoltre, la funzione Night Vision migliora la visibilità nelle scene più scure.

Per quanto concerne la connettività, infine, c’è di tutto: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a e supporto CEC per gestire comodamente PC, console, laptop o Mac. Supporto inclinabile e pratico joystick a 5 vie sul retro completano il quadro di un monitor ideale per il gioco e non solo. Oggi in offerta a soli 129,99 euro.