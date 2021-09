Decoder DVB-T2, media player e registratore, tutto insieme: SCONTO

Nelle prossime settimane prenderà il via la prima fase del passaggio al nuovo digitale terrestre, con alcuni canali Rai e Mediaset che risulteranno visibili solo sugli apparecchi compatibili con il nuovo standard di codifica. Per farti trovare pronto, se non vuoi cambiare televisore, con una spesa davvero contenuta puoi acquistare un decoder DVB-T2 e non pensarci più. Oggi te ne segnaliamo uno ottimo in sconto su Amazon.

Nuovo digitale terrestre: decoder DVB-T2 multifunzione in offerta

Promosso dalle recensioni di chi l'ha già messo alla prova, il modello di Leelbox non si limita a ricevere i programmi TV, ma integra anche le funzionalità di registratore per salvarli su una chiavetta o su un disco fisso collegati via USB e di media player per riprodurre video, foto e musica da un'unità esterna. Chi lo desidera può anche collegare un adattatore WiFi per abilitare alcune caratteristiche online. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

Nell'immagine qui sopra il contenuto della confezione, telecomando e cavo HDMI inclusi. Oggi hai la possibilità di acquistare questo decoder DVB-T2 multifunzionale e versatile al prezzo di soli 29,74 euro grazie allo sconto proposto oggi su Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Sarai così pronto per l'appuntamento con il nuovo digitale terrestre.