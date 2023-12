Decoder Nokia DVB-T2 a soli 20€ su Amazon: è un affare IMPERDIBILE!

Devi ancora aggiornare la tua televisione allo standard del digitale terrestre di ultima generazione? Lo switch-off forse subirà un rinvio a causa delle Olimpiadi e degli Europei, ma è meglio agire in tempo per adeguarsi alle trasmissioni più avanzate. Come farlo? Acquistando un decoder in offerta tra quelli disponibili su Amazon, o un televisore nuovo con decoder integrato. Se vuoi percorrere la prima strada, quindi, ti consigliamo il decoder Nokia in sconto al 33% in meno.

Amazon sconta un decoder Nokia, compralo subito!

Per spendere meno in vista del passaggio al DVB-T2 è ideale comprare un dispositivo come il decoder Nokia in questione, pensato appositamente per essere compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione DVB-T2 – HEVC Main 10 e godere immediatamente di una trasmissione chiara su tutti i canali televisivi. La ricerca automatica di questi ultimi richiede pochi passaggi; dopodiché, lo zapping può iniziare!

Se poi vuoi guardare altri file video puoi sempre sfruttare la porta USB in dotazione e collegare un hard disk esterno o una chiavetta. Insomma, il decoder è anche un media player se lo desideri! Per i canali ricevuti, invece, puoi creare una lista personale a seconda delle tue preferenze, facilitando la navigazione tra le trasmissioni.

Quanto costa? 19,90 euro anziché 29,90 euro! Lo sconto del 33% applicato da un rivenditore di terze parti non porta il dispositivo al prezzo più basso di sempre, ma resta una offerta intrigante. La consegna è gratuita per i clienti Prime e a occuparsi della spedizione è proprio Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.