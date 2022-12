Decoder Stick Techmade: piccolo, ma potente a soli 19€

Il vantaggio di scegliere un decoder dalle dimensioni ridotte è che può essere tranquillamente installato dietro il televisore. In questo modo non avrai “tra i piedi” e in vista quei fastidiosi box che occupano spazio e rendono il piano di appoggio della TV disordinato. Acquista il Decoder Stick Techmade a soli 19,99 euro, invece di 21,99 euro. È piccolo nelle dimensioni, ma è potente nella ricezione.

Decoder Stick Techmade: dimensioni ridotte, potenza di ricezione

Il Decoder Stick Techmade è un vero portento. Il suo sintonizzatore TV non teme confronti. Una volta collegato al televisore di casa e avviata la ricerca automatica dei canali sarai subito connesso con il nuovo digitale terrestre. Anche in situazioni dove il segnale in arrivo è debole questo apparecchio fa il suo dovere con una percentuale di successo più alta rispetto ad altri prodotti sul mercato.

Compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10, avrai la possibilità di vedere tutti i canali in chiaro, anche nuovi, della piattaforma digitale terrestre. Sarai così pronto allo spegnimento della tecnologia Mpeg-2 il prossimo 20 dicembre. E con il telecomando universale 2 in 1, programmandolo, potrai gestire anche il televisore. Acquistalo su Amazon a soli 19 euro.

