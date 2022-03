Decoder TV con player e registratore (coupon Amazon)

Se stai cercando un decoder TV che si limita a sintonizzare il televisore sui canali del nuovo digitale terrestre, questa segnalazione non fa per te. Il modello che ti proponiamo qui è multifunzione. Integra un gran numero di caratteristiche, per soddisfare anche i più esigenti: lo puoi trovare oggi su Amazon a prezzo fortemente scontato grazie a un coupon.

Decoder TV multifunzione: un affare con questo coupon

Oltre a garantire il pieno supporto alla risoluzione 1080p e alle tecnologie più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4) può trasformarsi all’occorrenza in un registratore per salvare i tuoi programmi preferiti o in un lettore multimediale per la riproduzione di video, musica e fotografie: basta sfruttare la porta USB in dotazione. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Ogni comando può essere impartito attraverso il telecomando universale 2-in-1 che lo accompagna. Nella scheda del prodotto è riportata chiaramente anche la possibilità di eseguire lo streaming dei video da YouTube connettendo un adattatore WiFi (non incluso) alla porta USB. Così facendo diventa un vero e proprio hub per l’intrattenimento.

Hai la possibilità di far tuo questo decoder al prezzo finale di soli 27,45 euro invece di 39,99 euro come da listino, approfittando del forte sconto Amazon e attivando il coupon dedicato. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà da te. C’è di più, acquistandone due unità di ha diritto a un ulteriore sconto del 5%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.