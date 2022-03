Kit fotovoltaico emergenza: al sicuro dai blackout

Non è un caso se è il dispositivo più venduto della categoria su Amazon: stiamo parlando del kit fotovoltaico di emergenza da 84 Wh di ECO-WORTHY, un’ottima scelta economica per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico. Lo puoi acquistare a un prezzo davvero accessibile.

Energia gratis e pulita con questo kit fotovoltaico

Include un pannello solare da 18 W attraverso cui produrre energia pulita e a costo zero durante il giorno, immagazzinandola in una batteria portatile che potrà poi essere utilizzata, ad esempio, per alimentare gli impianti di alimentazione o i dispositivi. In dotazione anche tre lampadine e un cavo di ricarica USB. Una luce aggiuntiva è integrata direttamente nell’unità. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Nella scheda del prodotto si legge come possa tornare utile sia in campeggio o all’aperto sia nella propria abitazione, per far fronte a interruzioni impreviste della fornitura elettrica.

Il kit fotovoltaico di emergenza di ECO-WORTHY, marchio leader per queste soluzioni, è in vendita oggi su Amazon al prezzo finale di soli 76,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno gestita da Amazon: se lo compri oggi, domani sarà a casa tua. A testimonianza della qualità, oltre alla garanzia di due anni, il venditore offre 90 giorni di tempo per un eventuale reso con rimborso completo se non si è soddisfatti.

