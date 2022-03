Mini PC portatile con Windows 11: guarda che offerta

Con un design accattivante e dimensioni molto compatte (12,5×12,5×5 cm) tali da renderlo portatile, AEROFARA Aero 5 è un Mini PC adatto a lavoro, studio, gaming, intrattenimento e navigazione. Oggi merita di essere citato su queste pagine poiché si trova al prezzo minimo storico su Amazon: tutto ciò che devi fare per approfittare dell’offerta è attivare un coupon.

AEROFARA Aero 5: il Mini PC è in forte sconto

Curioso di sapere quali sono le sue specifiche tecniche? Eccole: processore Intel Celeron N5095 con GPU UHD integrata, 16 GB di RAM DDR4, SSD M2.2280 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet, uscite video VGA, HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni multi-monitor, due jack audio e lettore microSD. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Nella scheda del prodotto si legge che il sistema operativo preinstallato è Windows 10, con la possibilità di eseguire il passaggio senza spese a Windows 11 scaricando e installando l’aggiornamento grazie alla licenza ufficiale Microsoft. Così facendo si avrà accesso a tutte le nuove funzionalità della piattaforma, con la ricezione puntuale di update e patch per la sicurezza.

In questo momento hai la possibilità di acquistarlo al prezzo finale di soli 239 euro invece di 289 euro approfittando del coupon Amazon da 50 euro che lo porta la spesa al minimo storico. Il Mini PC Aero 5 di AEROFARA è in vendita con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, entro il fine settimana sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.