Sony Wh-H910N: a questo prezzo impossibile rinunciare!

Abbandona il cavo, ma non abbandonare la qualità del suono con le cuffie Bluetooth Sony Wh-H910N, un headset dalle prestazioni davvero eccezionali. Si tratta di un modello top di gamma che integra tutte le funzionalità di cui potresti avere bisogno e anche di più, disponibili al minimo storico a soli 144 euro su Amazon per la variante nera.

Cuffie Bluetooth Sony Wh-H910N: caratteristiche tecniche

Il design, come da tradizione Sony, è senza dubbio tra i più curati. Il peso è stato ridotto al minimo indispensabile con la possibilità di ripiegare i padiglioni per semplificarne il trasporto. L’archetto, così come i padiglioni, sono imbottiti in memory foam e rivestiti in pelle sintetica estremamente traspirante e texturizzata che rispecchia la fascia premium in cui si propone. I padiglioni integrano due generose pareti touch che possono essere sfiorate o toccate grazie alle gesture sviluppate da Sony. Toccando una di queste con il palmo, ad esempio, è possibile attivare la modalità “rapida attenzione”. Questa disattiva la cancellazione attiva del rumore ed avrai immediatamente la consapevolezza dell’ambiente che ti circonda. Con la medesima semplicità potrai gestire tracce, volume, chiamate e assistenti vocali. Dal punto di vista funzionale, propongono un dei ventagli più completi per accompagnarti in ogni circostanza durante la giornata.

Naturalmente, però, è la qualità del suono a fare la differenza, campo in cui Sony rappresenta senza dubbio una garanzia. Le cuffie si avvalgono di due driver personalizzati da 25mm che riescono a sviluppare la medesima pressione sonora di quelli più grandi. Non manca l’applicazione Sony Headphone che mette a disposizione un vero e proprio equalizzatore manuale. Questo ti permette di adattare il sound a qualsiasi genere musicale in ascolto, regolando i toni in base al tuo gusto personale. Inoltre, con il controllo del suono adattivo potrai concentrarti esclusivamente sulla tua musica. Completa la dotazione una batteria capace di garantire ben 35 ore di riproduzione con funzione di ricarica rapida.

Grazie ad uno sconto del 20%, puoi acquistare le Sony Wh-H910N a soli 144,71 euro su Amazon per un risparmio di quasi 40 euro sul prezzo per la variante nera e di circa 80 euro sugli altri colori. Un vero a affare.

