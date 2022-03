SanDisk Extreme PRO 1TB: l'SSD NVMe al prezzo di un SATA

Non perderti nel mare di SSD che propone il mercato, perché oggi puoi acquistare una delle migliori soluzioni al suo minimo storico. Sto parlando del SanDisk Extreme PRO 1TB, un disco NVMe capace di offrire prestazioni eccezionali, estremamente flessibile quanto affidabile in offerta a soli 132 euro su Amazon.

SSD SanDisk Extreme PRO 1TB: caratteristiche tecniche

Si tratta di una periferica NVMe che utilizza il tradizionale formato M.2 2280. È indispensabile, quindi, che la scheda madre disponga dell’apposito slot, seppur i possessori di PC desktop potrebbero affidarsi a un adattatore. Un’ottima soluzione soprattutto per i possessori di Mini PC che desiderano espandere sensibilmente lo spazio di archiviazione, con le migliori prestazioni possibili. La velocità di lettura raggiunge i 3400MB/s, ovvero circa 6 volte superiore a quella di un tradizionale SSD SATA III. Un dispositivo eccezionale per l’utilizzo professionale, ma capace di adattarsi a qualsiasi tipo di utilizzo. Ottimo, ad esempio, per i videogiocatori più esigenti che ridurranno drasticamente i tempi di caricamento dei giochi. Allo stesso modo, le applicazioni professionali ed il multitasking in generale otterranno un importante boost prestazionale.

Il disco possiede la tecnologia SanDisk nCache 3.0 che sfrutta un algoritmo avanzato e caching multilivello per migliorare ulteriormente le prestazioni. In sostanza, il SanDisk Extreme PRO 1TB fornisce prestazioni coerenti per tutto il tempo di utilizzo a prescindere dallo spazio già impegnato. Non manca neanche SanDisk Dashboard, uno dei software per la gestione della memoria più apprezzati. Da qui potrai verificare in tempo reale lo stato di salute del disco e ottimizzare le prestazioni per ogni applicazione. In conclusione, se vuoi un prodotto capace di gestire grandi flussi di lavoro o i giochi più recenti, il SanDisk Extreme PRO 1TB è esattamente ciò che ti serve.

Grazie ad uno sconto del 14%, il SanDisk Extreme PRO 1TB è disponibile su Amazon a soli 132 euro, naturalmente con spedizione Prime.

