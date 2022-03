Risparmia energia con la presa WiFi smart TP-Link

Accendi e spegni i tuoi elettrodomestici, i tuoi dispositivi o i tuoi impianti ovunque ti trovi, anche lontano da casa oppure impostando un timer o routine basate sulla fascia oraria o sul giorno della settimana. Tutto ciò che ti serve per farlo, iniziando subito a ridurre gli sprechi, risparmiare energia e tagliare la bolletta, è una presa WiFi smart: il modello Tapo P100 di TP-Link oggi si trova al suo prezzo minimo storico su Amazon.

TP-Link Tapo P100: la presa WiFi intelligente

Si tratta di una presa intelligente (2.300 W 10 A) che si interfaccia con le applicazioni su smartphone o con smart speaker e smart display. Ci puoi collegare la macchina del caffè così da trovarlo pronto al mattino non appena ti svegli, ma anche il tostapane, una lampada o il televisore. Sul lato è presente un pulsante on-off per l’accensione o lo spegnimento manuale. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Tra le altre caratteristiche riportate nella scheda del prodotto citiamo la piena compatibilità con Alexa e Assistente Google così da integrarsi alla perfezione nell’ecosistema smart home già presente in casa e poter essere comandata anche mediante comandi vocali, da qualsiasi stanza dell’abitazione o da remoto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la presa WiFi intelligente Tapo P100 di TP-Link al prezzo finale di soli 8,54 euro approfittando di uno sconto del 31% sul listino. Per gli abbonati Prime c’è anche la spedizione gratuita a domicilio in un giorno, per iniziare subito a tenere sotto controllo i consumi e risparmiare energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.