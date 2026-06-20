Deepfake sessuali: chiusi siti segnalati dalla Polizia Postale

Il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti hanno sequestrato i domini di due siti che ospitavano immagini e video di donne nude creati con l’intelligenza artificiale. Questi deepfake sessuali non consensuali sono stati segnalati dalla Polizia Postale. All’indagine hanno collaborato anche le autorità francesi.

Primi sequestri per violazione del TAKE IT DOWN Act

In base al TAKE IT DOWN Act, la pubblicazione di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone raffigurate (inclusi i deepfake AI) rappresenta un crimine federale. Le piattaforme devono rimuovere i contenuti entro 48 ore dalla ricezione della richiesta da parte delle vittime.

La Polizia Postale aveva avviato un’indagine ad ottobre 2025, dopo aver ricevuto segnalazioni di contenuti non autorizzati che raffiguravano donne famose, tra cui politiche, giornaliste, presentatrici televisive, atlete e attrici. I tecnici della Polizia Postale hanno scoperto che i siti erano ospitati su server statunitensi. Un giudice italiano ha emesso l’ordine di oscuramento in Italia. La Polizia Postale ha quindi avvisato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Un giudice statunitense ha ordinato il sequestro dei domini dei siti CFAKE.com e SOCFAKE.com, sui quali erano stati pubblicati migliaia di contenuti (immagini e video) creati con l’intelligenza artificiale che raffiguravano donne famose senza vestiti o in atti sessualmente espliciti.

Visitando i suddetti domini viene ora mostrato un banner che indica il sequestro. Oltre alla Polizia Postale hanno collaborato anche l’Ufficio del Procuratore di Parigi e la Polizia Nazionale francese, in quanto uno dei sospettati (probabilmente gestore di un sito) è stato arrestato a Nizza il 10 giugno. Le autorità francesi hanno inoltre sequestrato criptovalute durante una perquisizione.