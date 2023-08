Deliziosa tastiera bluetooth per Mac: su Amazon hai il 20% di sconto

Se sei un utente Mac alla ricerca di una tastiera bluetooth dal design raffinato e dalle prestazioni eccezionali, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile su Amazon per la tastiera Logitech MX Mechanical Mini per Mac in vendita con uno sconto del 20%, al prezzo eccezionale di 128,50 euro invece di 159,99.

Progettata appositamente per i dispositivi Mac, questa tastiera Bluetooth offre un layout di tasti ottimizzato per macOS, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e produttiva. Inoltre, è completamente compatibile con iPadOS e iOS, offrendoti un’esperienza di digitazione senza pari su tutti i tuoi dispositivi Apple.

Tastiera Logitech per iOS, iPadOS e Mac: imperdibile

Uno dei punti di forza di questa tastiera è la digitazione precisa e silenziosa grazie ai tasti meccanici, che garantiscono una sensazione tattile soddisfacente e poco udibile. La digitazione diventa così più precisa, reattiva e fluida, permettendoti di scrivere con la massima precisione e comfort.

La tastiera Logitech MX Mechanical Mini per Mac ha un design compatto e minimalista, con tasti a basso profilo che offrono un comfort superiore e una migliore ergonomia. Grazie alle dimensioni ridotte, la tastiera si adatta perfettamente al tuo ambiente di lavoro, liberando spazio sulla scrivania e garantendo una digitazione confortevole.

Un altro aspetto sorprendente di questa tastiera è l’illuminazione intelligente dei tasti. Quando le tue mani si avvicinano alla tastiera, i tasti si illuminano automaticamente, regolando l’intensità della retroilluminazione in base alle diverse condizioni di luce.

La connettività multi Mac è un’altra caratteristica che rende questa tastiera eccezionale. Puoi abbinare fino a 3 computer Mac o iPad alla tastiera tramite Bluetooth Low Energy e passare da uno all’altro senza alcuna complicazione. La tastiera si adatta perfettamente alle tue esigenze di multitasking e ti permette di lavorare in modo più efficiente.

Inoltre, la tastiera Logitech MX Mechanical Mini per Mac è altamente personalizzabile. Puoi assegnare funzioni personalizzate ai tasti Fn, personalizzare gli effetti di retroilluminazione e abilitare il controllo Flow cross-computer con MX Master 3S per Mac e molto altro, grazie all’app Logi Options+.

E non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria, poiché la tastiera è ricaricabile tramite USB-C a USB-C. Con una carica completa, la tastiera offre fino a 15 giorni di autonomia o fino a 10 mesi con la retroilluminazione spenta. Potrai quindi utilizzare la tastiera per lungo tempo senza doverti preoccupare di doverla ricaricare frequentemente.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di portare a casa la tastiera Logitech MX Mechanical Mini per Mac a soli 128,50 euro invece di 159,99. Acquistala subito su Amazon e goditi la migliore esperienza di digitazione sul tuo Mac e dispositivi Apple.

