Dell annuncia due notebook rugged con Windows 11

Dell ha aggiunto al suo catalogo altri due notebook per gli utenti che lavorano in condizioni ambientali estreme. I Latitude 5430 Rugged e Latitude 7330 Rugged Extreme hanno quindi un design piuttosto diverso dai laptop tradizionali, ma integrano componenti hardware recenti. Su entrambi è installato Windows 11.

Dell Latitude 5430 Rugged e 7330 Rugged Extreme

Dell ha fornito solo alcune informazioni sui due notebook. Le specifiche complete e i prezzi verranno comunicati in occasione del lancio sul mercato. Il Latitude 5430 Rugged è in realtà un modello “semi-rugged”. Ha infatti ricevuto la certificazione IP53 (quindi resiste a sporco, polvere e spruzzi d'acqua) e superato il test di caduta da un metro di altezza. Lo schermo ha una diagonale di 14 pollici. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di undicesima generazione (vPro opzionale), connettività Wi-Fi 6 e 5G (opzionale).

Il Latitude 7330 Rugged Extreme è invece un modello “full rugged”, in quanto resiste a cadute da un'altezza massima di circa 2 metri e ha ricevuto la certificazione IP65. Lo schermo ha una diagonale di 13 pollici. È possibile scegliere versioni con luminosità di 1.400 nit e touch utilizzabile anche con i guanti.

Entrambi i notebook integrano batterie che offrono un'autonomia fino a 25 ore e supportano la ricarica rapida (35% in 20 minuti). È possibile sfruttare il secondo slot per una batteria supplementare sostituibile a caldo. La tecnologia TPM 2.0 ControlVault consente l'autenticazione tramite smart card e impronta digitale. I due laptop saranno in vendita dal 9 dicembre.