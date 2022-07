Dell annuncia Inspiron 14 e 16 Plus

Dell ha annunciato due nuovi notebook che offrono tutte le caratteristiche hardware e software necessarie per collaborazione e intrattenimento. Inspiron 16 Plus è il prodotto di punta con processori Intel di dodicesima generazione. Il produttore statunitense ha svelato inoltre le corrispondenti versioni 2-in-1 con display touch, processori Intel/AMD e stilo (opzionale). Non è noto quando arriveranno in Italia. Su Amazon ci sono diversi modelli a prezzi interessanti (occhio alle offerte del Prime Day che inizia domani).

Dell Inspiron 14 Plus e 16 Plus

Il Dell Inspiron 14 Plus ha uno schermo da 14 pollici con risoluzione 2.2K (2240×1440 pixel), trattamento antiriflesso e tecnologia ComfortView Plus. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di dodicesima generazione fino al Core i7-12700H, 8/16 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe NVMe fino a 1 TB. È possibile scegliere configurazioni con GPU integrata Intel Iris Xe oppure discreta NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB di memoria GDDR6).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti due porte USB Type-A, una porta USB Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI 2.0, jack audio da 3,5 millimetri, slot per microSD, tastiera retroilluminata, webcam 1080p, altoparlanti stereo da 2 Watt con supporto Dolby Atmos.

Il Dell Inspiron 16 Plus condivide quasi tutte le specifiche del modello più piccolo. Lo schermo ha una diagonale di 16 pollici e una risoluzione 3K (3072×1920 pixel). Gli utenti possono acquistare una versione con scheda video NVDIA GeForce RTX 3060 (6 GB di memoria GDDR6). Ovviamente il sistema operativo è Windows 11. I prezzi delle configurazioni base sono 1.349,99 dollari (Inspiron 14 Plus) e 1.799,99 dollari (Inspiron 16 Plus).

