Dell OptiPlex 390: il PC desktop a soli 63 euro

Adatto a gestire le operazioni di base della produttività, come la creazione e l’editing dei documenti, ma anche le sessioni di studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, Dell OptiPlex 390 è il PC desktop protagonista oggi di un’offerta su eBay che permette di acquistarlo al prezzo stracciato di soli 63 euro. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

PC desktop a prezzo stracciato: l’affare Dell OptiPlex 390

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Diamo ora uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i3-2100 con GPU Intel HD Graphics, 8 GB di RAM DDR3, disco fisso SATA da 500 GB per l’archiviazione dei dati, otto porte USB 2.0 due frontali e sei posteriori), uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a un massimo di due monitor. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato, revisionato e funzionato al 100%, pronto all’uso. L’estetica è in buone condizioni, presenta alcuni lievi segni sulla scocca dovuti alla movimentazione. Le fotografie sono visibili nella scheda dedicata su eBay. In questo momento, hai la possibilità di acquistare Dell OptiPlex 390 al prezzo finale di soli 63 euro.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 1.700 feedback positivi già ricevuti sul marketplace dai clienti, a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio e consegna garantita in pochi giorni: se lo ordini subito, entro questa settimana il PC sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

In caso di sold out (le unità in vendita sono poche)è possibile dare uno sguardo a una raccolta di PC ricondizionati a basso prezzo ospitata dallo stesso negozio.

