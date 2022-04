Dell XPS 13 Plus (e Developer Edition) in Italia

Annunciato nei mesi scorsi sul palco dell’evento Consumer Electronics Show 2022 a Las Vegas, il nuovo Dell XPS 13 Plus fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia. È disponibile in un primo momento esclusivamente sullo store ufficiale del produttore. All’esordio anche la Developer Edition. Si tratta di portatili realizzati per offrire la migliore sintesi possibile tra design e prestazioni.

Non sono molti i modelli con processori Intel Core di dodicesima generazione già sul mercato: tra gli altri segnaliamo il potente Acer Nitro 5 che strizza l’occhio agli appassionati di gaming.

Ecco i nuovi Dell XPS 13 Plus XPS 13 Plus DE

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si è di fronte a laptop in grado di soddisfare anche i più esigenti in termini di potenza e versatilità. Sono in totale quattro le opzioni tra le quali scegliere per la CPU (i5-1240P, i7-1260P, i7-1270P e i7/1280P). Ad affiancarla la GPU Iris Xe, da 8 a 32 GB di RAM, unità SSD con capacità da 256 GB a 2 TB per lo storage, display da 13,4 pollici con risoluzione fino a 3840×2400 pixel e touchscreen opzionale, quattro altoparlanti, due microfoni, webcam 720p, due porte USB-C con Thunderbolt 4 (una per la ricarica a 60 W della batteria da 55 WHr), Bluetooth 5.2 e WiFi 6E e Bluetooth 5.2. Presente anche il lettore di impronte digitali, integrato nel pulsante di accensione. Il tutto in soli 29,5×19,9×1,5 cm e con un peso che si attesta a 1,23-1,26 Kg.

A differenziare le due versioni è il sistema operativo preinstallato: Windows 11 su Dell XPS 13 Plus e Ubuntu 20.04 sulla Developer Edition. Si parte da 1.779,98 euro. Le colorazioni disponibili sono due, quelle visibili nelle immagini allegate a questo articolo: Platinum (qui sopra) e Graphics (nell’immagine di apertura).

Tornando agli altri laptop già dotati di processore Intel Core di ultimissima generazione, il modello Predator Helios 300 monta l’unità i7-12700H e il MSI Stealth 15M la i7-1280P.

