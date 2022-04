Surface Laptop Studio: facile da smontare e riparare

Da alcuni mesi, Microsoft ha scelto di supportare il “diritto di riparare”, offrendo utili guide e collaborando con gli esperti di iFixit. L’azienda di Redmond ha pubblicato un video su YouTube per mostrare il “teardown” del Surface Laptop Studio, il notebook di fascia alta annunciato a settembre 2021 e disponibile anche in Italia con prezzi a partire da 1.729,00 euro.

Surface Laptop Studio: facile da smontare

Il Surface laptop Studio possiede un design piuttosto originale. Grazie alla particolare cerniera è possibile utilizzare il dispositivo come un normale notebook (modalità Laptop), per la visualizzazione dei contenuti (modalità Stage) e come un tablet (modalità Studio), sfruttando la stilo Surface Slim Pen 2 per scrivere e disegnare sullo schermo touch da 14,4 pollici. Nel video sono indicati innanzitutto gli utensili da utilizzare, tra cui due cacciaviti Torx Plus che servono per rimuovere le sette viti della base.

La cover inferiore deve essere ruotata verso l’alto, prestando attenzione al cavo che fissa la batteria alla scheda madre. Non è necessario rimuovere prima la batteria perché la rimozione dell’SSD toglie l’alimentazione all’intero sistema. Tutti i componenti interni sono facilmente rimovibili, in quanto non è stata utilizzata colla o altri adesivi. Basta svitare varie viti per rimuovere l’unità a stato solido, lo schermo, i connettori, le due ventole, gli altoparlanti e infine la scheda madre.

Per quanto semplice è ovviamente necessaria una certa manualità per lo smontaggio del Surface Laptop Studio. Quindi i meno esperti dovrebbero rivolgersi ad un centro assistenza. Recentemente Microsoft ha rilasciato un aggiornamento che include la funzionalità Voice Clarity.