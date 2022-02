Surface Laptop Studio in Italia: già in sconto su Amazon

A partire da oggi è possibile prenotare il nuovo Microsoft Surface Laptop Studio, un computer portatile di fascia alta con Windows 11. Un prodotto che fa della versatilità il proprio tratto distintivo: è in pre-ordine su Amazon con uno sconto di quasi 100 euro rispetto al prezzo di listino.

Microsoft porta Surface Laptop Studio in Italia (già in sconto)

Punto di forza del dispositivo è il design ibrido che consente di utilizzarlo come un normale laptop oppure in qualità di tablet sfruttando l'interazione della Slim Pen 2 con il display touch da 14,4 pollici (risoluzione 2400×1600 pixel, 120 Hz). È spinto da processori Intel Core con un quantitativo di RAM che arriva a 32 GB e SSD fino a 1 TB per lo storage. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Tra le altre specifiche tecniche spiccano slot USB 4.0 con supporto a Thunderbolt 4, la webcam 1080p per riunioni e videochiamate perfette, altoparlanti Quad Omnisonic con Dolby Atmos per il comparto audio e fino a 19 ore di autonomia con una sola ricarica.

Di seguito le versioni di Surface Laptop Studio a disposizione per il pre-ordine su Amazon, tutte già in sconto. La consegna è prevista per il 22 febbraio 2022.