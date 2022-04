Surface Laptop Studio, aggiunta Voice Clarity

A settembre dello scorso anno, Microsoft ha presentato il Surface Laptop Studio, un computer portatile di fascia alta con caratteristiche comuni a quelle di un tablet che ha subito saputo attirare l’attenzione di molti proprio per la sua natura e per le sue specifiche. D’ora in avanti, però, il dispositivo risulterà senz’altro ancora più performante e interessante, grazie all’introduzione di una nuova funzione dedicata al comparto audio e video.

Surface Laptop Studio: l’aggiornamento introduce Voice Clarity

Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento software per il suo nuovo device con cui, tra le varie modifiche introdotte, viene implementata pure Voice Clarity, feature che era stata annunciata nelle scorse settimane in occasione dell’evento dedicato al lavoro ibrido tenuto dal colosso di Redmond.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la funzione Voice Clarity consente di migliorare la produttività e dare rilevanza a elementi quali l’elaborazione del suono e la chiarezza della voce, con una resa più naturale durante le video call e audio e immagini di qualità più elevata. Voice Clarity si occuperà quindi di ridurre il rumore di fondo su Surface Laptop Studio, ma pure di incrementare il volume dell’interlocutore.

Tra le altre novità degne di nota che l’aggiornamento per il nuovo computer Microsoft porta in dote vi sono l’implementazione di migliorie alla risposta e all’affidabilità del touchpad, l’ottimizzazione delle prestazioni audio e della stabilità del dispositivo.

Da notare che attualmente Voice Clarity è disponibile solo per Surface Laptop Studio, ma Microsoft ha processo che prossimamente farà capolino pure sugli altri dispositivi della gamma Surface, sebbene non sia stato specificato esattamente quando.