Dentro lo zaino Jansport Cortlandt ci entra di tutto, scontato a soli 29€

Zaini slim, zaini belli da vedere ma scandenti nei materiali, zaini piccoli e zaini grandi.

Esistono migliaia di modelli ma se vuoi dalla tua parte qualità, capienza e persino una tasca dedicata al tuo laptop allora scegli l’iconico Jansport Cortlandt. Impossibile non aver mai visto questo modello perché è così conosciuto da essere uno dei più ambiti. Solitamente ha un prezzo più elevato ma grazie alla festa delle offerte Prime, lo sconto del 30% fa la magia e lo porti a casa con soli 29,30 euro invece di 41,92 euro. Cosa aspetti? Mettilo in carrello al volo.

Lo zaino Cortlandt di Jansport è un modello iconico. È disponibile in diverse colorazioni ma oltre a un fattore estetico, le sue caratteristiche non mutano. È lo zaino da scegliere se vuoi andare sul sicuro non solo in termini di qualità ma anche di capienza. Viste le sue possibilità, infatti, è il compagno perfetto per quando vai in università, ufficio oppure ti sposti in città e per qualche viaggio di breve durata. In fin dei conti è comodo con i suoi spallacci regolabili e imbottiti, pannello posteriore morbidissimo e varie tasche in cui sistemare tutte le tue cose.

Lo spazio è un elemento chiave del Cortlandt. Aprendo la tasca principale, noterai che c’è una sezione dedicata al tuo laptop. Non è un semplice divisore in tessuto ma bensì una vera e propria custodia integrata e imbottita così da proteggere il tuo dispositivo in caso di qualche movimento brusco. Ha una capienza elevata e quindi puoi infilarci dentro modelli fino a 15 pollici massimo. Sulla parte frontale, poi, c’è una tasca più piccola e dal rapido accesso così da metterci dentro eventuali oggetti che puoi tirare fuori al volo.

Con Jansport Cortlandt sulle spalle, hai lo zaino migliore che ci sia. Collegati ora su Amazon grazie alla festa delle offerte Prime e mettilo in carrello a soli 29,30 euro invece di 42,92 euro.