Device puliti, igiene ripristinata (e c'è lo sconto)

Mettiamo le mani quotidianamente su tastiere, schermi, smartphone, laptop, tablet di ogni tipo. Sebbene all'apparenza possano sembrare sempre lucidi e impeccabili, questi dispositivi celano invece chiari problemi di igiene, poiché diventano un accumulo di germi e sporcizia che troppo spesso si ignora. Trattasi però al tempo stesso di dispositivi delicati, per i quali si vuol tenere massima accortezza al fine di evitare rigature o infiltrazioni d'acqua.

70 salviettine in confezione compatta

La soluzione sta in comode salviettine create allo scopo: non solo hanno un basso costo, ma il Black Friday Amazon regala un ulteriore -30% e trasforma queste “Whoosh” in uno strumento da mettere nel carrello ora e nella borsa del PC poi.

Nella confezione sono inclusi un panno in microfibra e 70 salviette con le quali poter pulire qualsiasi dispositivo: dallo smartphone allo smartwatch, passando per occhiali, display e tablet. La salviettina bagnata rimuove le impurità, il panno in microfibra evita invece gli aloni successivi all'asciugatura. Inodore, è facilmente trasportabile proprio grazie alla confezione compatta.

Questione di ordine e questione di igiene: 8,84 euro e hai pulizia assicurata a lungo, senza ditate né disturbi tra i tuoi occhi ed i tuoi contenuti.