Diablo 4: come accedere al gioco in caso di attacco DDoS

Uno dei temi caldi della settimana del settore tech è stato l‘attacco DDoS che ha colpito Diablo 4 e che ha reso inaccessibile il gioco a molti utenti. In Nord America, infatti, l’accesso ai server è stato quasi impossibile, per molte ore, ed anche in Europa si sono registrati notevoli problemi.

Per come è strutturato, Diablo 4 richiede una connessione online sempre attiva, necessaria per poter scambiare informazioni con i server del gioco. Un attacco DDoS, quindi, può rendere impossibile accedere al gioco. Per il momento, nonostante le richieste da parte dei giocatori, non è in programma il rilascio di una versione offline del gioco.

Il supporto ufficiale di Diablo 4, però, ha consigliato agli utenti di ricorrere ad una VPN per poter creare una connessione sicura e stabile ai server del gioco, andando così a ridurre, fino ad annullare, gli effetti di un attacco DDoS. Si tratta di una soluzione utile in diversi contesti e che potrebbe tornare molto comoda in caso di futuri attacchi DDoS a Diablo 4.

Tra le tante opzioni disponibili, la VPN giusta da utilizzare per accedere a Diablo 4 è NordVPN, ora disponibile a 3,99 euro al mese.

VPN per accedere a Diablo 4: la scelta giusta è NordVPN

La VPN da utilizzare per accedere a Diablo 4 è, senza dubbio, NordVPN, disponibile in offerta al prezzo scontato di 3,99 euro al mese invece di 12,99 euro al mese puntando sul piano biennale. NordVPN presenta una garanzia di rimborso attivabile entro 30 giorni e consente l’utilizzo su 6 dispositivi diversi oltre che su tutte le piattaforme, tramite le app ufficiali.

Con NordVPN è possibile sfruttare:

la protezione del traffico dati tramite la crittografia

una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

Per attivare l’offerta di NordVPN è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.