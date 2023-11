Dichiarazione di Bletchley: IA sicura e responsabile

Al termine della prima giornata dell’AI Safety Summit in corso a Bletchley Park (Regno Unito), 28 paesi hanno sottoscritto una dichiarazione per evidenziare opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è avviare una collaborazione internazionale per lo sviluppo di tecnologie IA che non rappresentino un pericolo per i cittadini, ma un’occasione da sfruttare per la crescita economica.

IA sicura e responsabile

Al summit organizzato dal governo britannico hanno partecipato rappresentanti di paesi, organizzazioni e aziende, tra cui Elon Musk. I 28 paesi che hanno firmato la dichiarazione di Bletchley concordano sulla necessità urgente di comprendere e gestire i potenziali rischi attraverso una collaborazione internazionale. L’obiettivo è garantire che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale avvenga in modo sicuro e responsabile a beneficio della comunità globale.

L’IA può essere utilizzata per migliorare benessere umano, pace e prosperità, ma solo se viene progettata, sviluppata e usata in modo sicuro, affidabile e responsabile.

I partecipanti al summit hanno evidenziato i rischi derivanti da abusi intenzionali o involontari, soprattutto quelli relativi a sicurezza informatica, biotecnologia e disinformazione. Particolare attenzione deve essere riservata ai modelli di intelligenza artificiale generativa, potenzialmente in grado di creare danni gravi, persino catastrofici, come l’estinzione della razza umana.

Per individuare e mitigare i rischi è necessaria una collaborazione tra pubblico e privato (governi, aziende e comunità scientifica). Chi sviluppa i modelli di IA generativa dovrebbe garantire la massima trasparenza e consentire l’analisi dei modelli prima del lancio sul mercato.

Questi sono i paesi che hanno firmato la dichiarazione: Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kenia, Arabia Saudita, Olanda, Nigeria, Filippine, Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Il prossimo summit si terrà in Corea del Sud tra sei mesi e successivamente in Francia.