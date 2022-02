Dichiarazione dei Redditi 2022: online i modelli definitivi

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono online in versione definitiva i nuovi modelli della Dichiarazione dei Redditi 2022 relativa al periodo d'imposta 2021.

“Da oggi“, spiega l'Agenzia, “sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale“. Il sito è dunque il riferimento ufficiale per poter ottenere i moduli utili alla compilazione, portandosi avanti con i tempi per predisporre al meglio la propria documentazione.

Dichiarazione dei Redditi online 2022

L'approvazione è stata firmata ufficialmente e viene quindi messa a disposizione di quanti intendono preparare la propria dichiarazione dei redditi sfruttando tutte le novità che caratterizzano l'anno fiscale:

Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi persone fisiche oltre al Superbonus al 110% sono presenti anche il bonus musica e il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36, mentre nei modelli per Società di persone, Società di capitali ed Enti non commerciali entra la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività “immateriali” nonché la nuova disciplina dell'ACE innovativa.

Per l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate per la fruizione dei suoi servizi online, come noto, è necessario identificarsi tramite SPID, CIE o CNS: la nuova versione della Dichiarazione dei Redditi è disponibile nella sezione dedicata ai moduli. Tra i servizi disponibili v'è anche la dichiarazione precompilata, utile a semplificare il pagamento attraverso una compilazione automatica della modulistica.