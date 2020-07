Digital Design Days, nuova edizione ad ottobre

Dal 22 al 24 ottobre tornano a Milano i Digital Design Days, eccezionalmente proposti in un format online che ripete, e rilancia, il successo dell’edizione online del mese di maggio (quando furono ben 152 mila gli spettatori collegati da tutto il mondo). L’emergenza ha costretto al distanziamento sociale, ma design e creatività sono il luogo esatto in cui nascono le soluzioni: l’evento si propone pertanto di far incontrare speaker selezionati da tutto il mondo con tutti coloro i quali vorranno cercare nel loro esempio la giusta ispirazione per affrontare i prossimi difficili mesi di rilancio.

Digital Design Days, dal 22 al 24 ottobre

Filippo Spiezia, fondatore e direttore creativo dei Digital Design Days, spiega:

Partiamo già forti dall’esperienza online di maggio ma l’appuntamento di ottobre offre molto di più: potenziato in termini di qualità e contenuto dello streaming, è accompagnato da un’esclusiva esperienza di networking online e da una sorprendente nuova line-up di speaker internazionali. La grande novità è la focalizzazione degli interventi sul lato formativo e non solo ispirazionale, dove guru internazionali presentano le più significative tra le loro esperienze, sviscerandole da cima a fondo, raccontandone i processi, le relazioni con il cliente, lo sviluppo creativo e tecnico, strategie operative e di marketing, i risultati ottenuti, ecc., in modo che ogni singolo intervento sia concretamente utile e significativo per il partecipante di ogni livello, dallo studente al professionista all’imprenditore. Questa è la promessa dei DDD.

Ma c’è anche una sorpresa. Pur nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme di contenimento del contagio, è prevista una giornata B2B aperta a soli 200 partecipanti, in una location a tutt’oggi segreta, progettata specificatamente “per massimizzare la qualità del business networking tra i partner, i relatori e i partecipanti”. L’obiettivo è quello di approcciare un nuovo modo di creare eventi, in sicurezza pur senza sacrificare ciò che è il networking e l’incontro. Tutti i dettagli sull’evento saranno a mano a mano pubblicati sul sito ufficiale ddd.it. La partecipazione (qui lo streaming pass) ha un costo pari a 19 euro entro il 31 luglio e di 29 euro dall’1 al 31 agosto.