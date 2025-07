Perplexity: supporto al protocollo MCP su Mac

L’app per macOS di Perplexity è stata recentemente aggiornata con l’introduzione del supporto al protocollo MCP. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Il protocollo in questione, acronimo di Model Context Protocol, è stato inventato da Anthropic, una delle società di intelligenza artificiale europee maggiormente in vista, e rappresenta uno standard per interfacciare le app e i servizi AI con le app e i servizi normali.

Perplexity: protocollo MCP su macOS

È però bene tenere presente che a causa di alcune limitazioni dell’App Store, l’attivazione del protocollo non è cosa immediata, in quanto occorre passare attraverso un’altra app, PerplexityXPC, sempre di Perplexity, e regolare la configurazione di tutto l’ambiente.

Grazie al protocollo MCP, Perplexity per Mac è ad esempio in grado di riassumere le note di Apple, creare promemoria in Google Calendario, cercare file da Google Drive e altro ancora. Insomma, se Perplexity riesce ad accedere al protocollo MCP, si può integrare meglio e con più servizi su Mac.

Come anticipato, la procedura per l’installazione è un po’ complicata, ma comunque fattibile con un minimo di accortezza. Questi i passaggi dettagliati forniti dalla stessa Perplexity: