Digitale Facile: 3.000 punti per aiutare i cittadini

Dopo aver ricevuto i progetti dagli enti interessati e pubblicato il bando per il Servizio Civile Digitale, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato la realizzazione di 3.000 punti Digitale Facile, ai quali i cittadini potranno rivolgersi per chiedere aiuto su diverse pratiche digitali.

Supporto digitale ai cittadini

Il progetto è parte della Missione 1 Investimento 1.7 del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’obiettivo è supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del digital divide culturale e potenziare le competenze di almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026. In Italia solo il 46% della popolazione possiede competenze digitali di base contro il 54% della media europea.

Sfruttando fondi per 135 milioni di euro verranno realizzati 3.000 punti di facilitazione digitale da parte delle 21 Regioni e Province Autonome. I facilitatori aiuteranno i cittadini ad eseguire alcune attività in maniera autonoma, come l’uso dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ad esempio l’accesso all’app IO, alla piattaforma pagoPA, all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Presso i punti Digitale Facile verrà fornito anche un supporto pratico e dedicato su altri servizi, tra cui la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali. In pratica si tratta di un’alternativa gratuita a CAF e Patronati.

Alessio Butti, Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, ha dichiarato: