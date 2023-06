Digitale Terrestre: come collegare perfettamente un decoder

L’arrivo del nuovo digitale terrestre nel 2023 sta obbligando tutti i cittadini italiani ad aggiornare i propri televisori che non sono compatibili con i nuovi standard già attivi e prossimi all’arrivo. Se anche tu sei in ritardo con la tabella di marcia e devi ancora dare nuova vita al tuo vecchio televisore non ti preoccupare, sei ancora in tempo. Su Amazon trovi ricevitori ottimi a prezzi speciali.

Un decoder digitale terrestre completo di tutte le funzionalità necessarie ha un sintonizzatore potente in grado di ricevere tutti i canali e ordinarli secondo la Numerazione LCN Nazionale. La porta USB lo trasforma in un media player e, collegandolo alla rete internet, permette di vedere YouTube, il meteo e tanto altro.

Se trovare il decoder giusto a un buon prezzo è facile, veloce e immediato, non è così semplice per alcuni installarlo. Forse anche tu hai qualche difficoltà ed è per questo che non ti sei ancora mosso per aggiornarne il tuo televisore al nuovo digitale terrestre. Sappi che non servono tecnici specializzati e che non devi nemmeno disturbare qualcuno della tua famiglia per farlo. Con questo articolo sarai in grado di installare perfettamente qualsiasi decoder.

Digitale Terrestre: istruzioni semplificate per installare un decoder

Una volta che hai acquistato il decoder e ti è arrivato a casa devi solo installarlo al tuo televisore per aggiornarlo al nuovo digitale terrestre. Credimi se ti dico che è più difficile a dirsi che a farsi. Con un po’ di pazienza e un pizzico di attenzione e intraprendenza anche tu potrai risparmiare sull’acquisto e collegarlo perfettamente alla tua TV senza problemi. Devi solo seguire queste istruzioni semplificate:

inserisci il cavo HDMI o SCART al decoder e successivamente collega il cavo al televisore; se il decoder è provvisto di un LED per la ricezione del telecomando collegalo al decoder e incollalo con il pratico adesivo sulla parte visibile al telecomando; prendi il cavo dell’antenna e collegalo al decoder nell’apposita porta contrassegnata con la scritta “In“; inserisci il cavo dell’alimentazione al decoder e successivamente alla corrente o, se compatibile, alla porta USB del televisore stesso; una volta collegato alla TV accendilo e seleziona con il telecomando del televisore l’uscita a cui è stato collegato il decoder, HDMI o SCART; avvia la ricerca automatica se necessario, altrimenti per molti decoder si avvierà da sola; terminata la sintonizzazione dei canali conferma la lista e inizia a goderti l’intrattenimento disponibile nella tua zona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.