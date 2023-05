Digitale Terrestre: come sfruttare l'ultimo Bonus

L’arrivo del nuovo digitale terrestre e l’ormai prossima attivazione dello standard DVB-T2 ti ha preso di sorpresa? Se il tuo televisore è ancora in buone condizioni sappi che non è necessario cambiarlo perché non compatibile con le tecnologie di ultima generazione.

Esiste l’ultimo Bonus superstite tra quelli messi in campo lo scorso anno. Tra tutti quelli approvati ne è rimasto solo uno il Bonus Decoder a Casa. Grazie alla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, questa agevolazione è stata così prorogata fino al 31 dicembre 2023.

In che cosa consiste? In un decoder completamente gratuito che viene spedito direttamente a casa di chi ne fa richiesta. Esistono però alcuni requisiti per poterlo richiedere affinché venga accettata e confermata la domanda. Vediamoli insieme.

Digitale terrestre: chi può e come richiedere il Bonus Decoder a Casa

Il Bonus Decoder a Casa prevede la consegna direttamente alla propria abitazione a titolo completamente gratuito di un nuovo Decoder Digitale Terrestre compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10. Quali sono le condizioni e i requisiti che rendono possibile a un soggetto farne richiesta? Eccoli:

deve essere un cittadino italiano di età pari o superiore ai 70 anni ;

; deve avere un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro ;

; deve essere titolare di un abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Come si può fare richiesta? Ecco le modalità di richiesta per gli aventi diritto al Bonus Decoder a Casa. Tutti i soggetti compatibili con l’agevolazione possono fare richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna dell’apparecchio nelle seguenti modalità:

chiamando il numero 800 776 883 , da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 festivi esclusi, e selezionando il menù relativo alla consegna a domicilio dei Decoder TV;

, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 festivi esclusi, e selezionando il menù relativo alla consegna a domicilio dei Decoder TV; recandosi presso uno degli uffici postali presenti in tutta Italia durante gli orari di apertura;

presenti in tutta Italia durante gli orari di apertura; tramite il link ufficiale disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Se non rientri tra coloro che possono richiedere il Bonus Decoder a Casa non disperare. Con circa una ventina di euro è possibile acquistarne uno direttamente su Amazon con consegna gratuita. Ad esempio disponibile c’è il Decoder Digitale Terrestre Leelbox a un prezzo speciale.

