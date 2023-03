Digitale terrestre: il SIGNOR Decoder Leelbox a 19€ su Amazon

Leelbox è un signor decoder. Oggi lo acquisti a soli 19 euro, invece di 23,99 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca da prendere subito al volo per aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre. Questa promozione la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita per tutti i clienti Prime.

Dotato sia di porta SCART che di porta HDMI, questo decoder è pienamente universale. Ti basterà collegarlo al tuo televisore e avviare la prima ricerca automatica dei canali. In pochi minuti avrai l’elenco completo di quelli disponibili organizzato secondo la Numerazione LCN Nazionale. Dotato di telecomando universale, potrai gestire tutti e due i dispositivi.

Digitale terrestre: il Decoder Leelbox è formidabile

Il Decoder Leelbox non è solo un dispositivo adatto per ricevere i canali del digitale terrestre. Infatti, la sua praticissima porta USB, collocata sulla parte frontale della scocca, permette di trasmettere contenuti multimediali come foto, video e audio direttamente dal decoder al televisore. Dotato di tecnologia Full HD a 1080p, la qualità delle immagini sarà ricca di dettagli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.