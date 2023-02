Digitale terrestre: il Decoder Leelbox a 23€ è un REGALO

Prezzo bomba per uno degli apparecchi più longevi ed efficienti di sempre. Aggiorna il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre con il Decoder Leelbox. In questo preciso istante lo metti nel carrello a soli 23 euro. Si tratta di un ottimo prezzo visto le funzionalità incluse.

Prima fra tutte la possibilità di ricevere tutti i canali TV secondo il nuovo standard trasmissivo DVB-T2- HEVC Main 10. Inoltre, una volta avviata la ricerca automatica, la lista di quelli disponibili verrà sempre ordinata secondo la Numerazione LCN Nazionale. In questo modo ti sarà più facile trovarli.

Grazie alla pratica porta USB puoi trasformarlo in un fantastico media player. Trasferisci tutti i contenuti multimediali che vuoi vedere direttamente dal tuo televisore su una Chiavetta USB e collegala al decoder. Il tuo intrattenimento migliorerà decisamente garantendo a te e alla tua famiglia tanto divertimento.

Digitale terrestre: cosa c’è incluso nella confezione del Decoder Leelbox

Il Decoder Digitale Terrestre Leelbox ti arriverà a casa completo di tutto. In pratica dovrai solo collegarlo al tuo televisore tramite un cavo HDMI o SCART, da acquistare separatamente. All’interno della confezione troverai il dispositivo e un telecomando universale 2 in 1 programmabile per gestire anche i comandi della TV.

Inoltre, avrai a disposizione anche un pratico manuale delle istruzioni che ti accompagnerà passo passo all’installazione. Il potente sintonizzatore TV farà il resto ricevendo e trasmettendo tutti i canali in chiaro sia nazionali che regionali disponibili nella tua zona. Approfittane subito per metterlo nel carrello a soli 23 euro.

Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.