Digitale terrestre: il decoder più potente a 10€ di sconto su Amazon

Acquista subito il Decoder Humax 9-00142 a soli 26 euro, invece di 36,99 euro. Grazie a questa promozione Amazon risparmi 10 euro dal suo prezzo di listino. Un’ottima occasione per aggiornare tutti i tuoi vecchi televisori al nuovo digitale terrestre. Stiamo parlando di uno dei dispositivi più potenti e di alta qualità disponibili sul mercato.

La consegna gratuita è garantita a tutti i clienti Amazon Prime. La disponibilità di questo prodotto è immediata, ma ti consigliamo di essere veloce nell’acquisto perché sta andando a ruba e potremmo già essere agli ultimi pezzi disponibili. Dotato di tutti i comfort, incluso nella confezione c’è anche un pratico telecomando universale 2 in 1.

Digitale terrestre: scegli il Decoder Humax per aggiornarti al DVB-T2

Il Decoder Humax 9-00142 è un prodotto d’eccellenza perché dotato di un sintonizzatore TV molto potente. Questo, essendo particolarmente preciso, è in grado di ricevere ottimamente il segnale in ricezione. Dopo una prima ricerca dei canali e grazie alla sintonizzazione automatica di cui è dotato, segue l’organizzazione secondo la Numerazione LCN Nazionale.

In questo modo saprai sempre come trovare le tue trasmissioni preferite senza dover scorrere continuamente i canali alla ricerca del programma che vuoi seguire. Inoltre, la porta USB di cui è dotato lo trasforma, all’occorrenza, in un comodo lettore multimediale. Compatibile con il nuovo standard DVB-T2, trasmette i canali con codifica Mpeg4 perfettamente.

Acquistalo subito a soli 26 euro, invece di 36,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.