Digitale terrestre: il miglior decoder in sconto al Prime Day

Il Prime Day 2022 cade in un momento cruciale del passaggio al nuovo Digitale Terrestre e diventa facile occasione di acquisto per tutti coloro i quali stanno cercando una soluzione per la propria tv di casa. Non sempre si vogliono spendere 300/400 euro (come minimo) per un display decente, mentre in molti casi si vuol mantenere la propria televisione pur trovando una soluzione per la ricezione dei nuovi canali digitali. Il problema è facilmente risolto con l’offerta sul decoder DVB-T2 EDIZION PICCO T265+: lo sconto del 18% già attivo nelle ore antecedenti al Prime Day lo rende l’opzione ideale per risolvere il problema con pochi euro ed affrontare lo scoglio della fine dell’anno senza problema alcuno.

Lo switch-off definitivo dal vecchio digitale sarà tutto fuorché traumatico: basterà collegare il decoder T265+, cercare i canali sulle nuove frequenze e iniziare a guardare la tv come se nulla fosse. Un apposito telecomando accompagnerà lo zapping tra i canali e consentirà altresì di gestire “2-in-1” anche il televisore (per accensione, spegnimento, volume e altre funzionalità standard).

24,49 euro e il problema è risolto. La scelta di una nuova tv potrà essere effettuata più avanti nel tempo, attendendo nuove stagioni e periodi con maggior disponibilità di spesa. Approfittare del Prime Day significa accantonare definitivamente il problema avendo a disposizione la spedizione gratuita e immediata. L’offerta è infatti un’esclusiva per utenti Amazon Prime, ma come sempre è sufficiente iscriversi e cancellarsi entro un mese per avere in mano tutti gli sconti del Prime Day senza spendere nemmeno un centesimo.

