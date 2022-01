Digitale terrestre: nuove frequenze in Lombardia

Dopo Sardegna, Valle d'Aosta e parte del Piemonte è arrivato il turno della Lombardia. Tra ieri e oggi è stata avviata la riorganizzazione delle frequenze, nota come refarming, in modo da liberare la banda dei 700 MHz che verrà utilizzata per le reti 5G. Contestualmente il canale Rai News 24 inizierà le trasmissioni in alta qualità.

Nuove frequenze in Lombardia

Il refarming interessa i comuni dell'area nord della Lombardia, oltre ai comuni dell'area nord del Piemonte. In dettaglio, la risintonizzazione di TV e decoder deve essere effettuata dagli utenti che risiedono nel versante piemontese/appennino ligure (parte della provincia di AL), Val Tidone (parte della provincia di PC), Alpi Biellesi, Valsesia, Verbanio Cusio Ossola, Vergante (parte delle province di VB, VC, BI, NO), Sondrio e provincia, Alpi e Prealpi lombarde (parte delle province di VA, CO, BG, LC, BS) e sponda veneta Lago di Garda (parte della provincia di VR).

La riorganizzazione delle frequenze terminerà il 9 febbraio. L'operazione riguarderà il nord Italia fino al 14 marzo (aree 2 e 3). Contestualmente verrà avviato il refarming dell'area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche). Il processo si concluderà con l'area 1b (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania) tra il 1 maggio e il 30 giugno.

Oggi sono stati effettuati anche la riorganizzazione delle frequenze relative ai principali canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali) e il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 per il canale Rai News 24. Quest'ultimo è quindi visibile solo con TV o decoder che supportano le trasmissioni in HD (ma non è detto che la qualità migliori).