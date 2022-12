Digitale terrestre: i prodotti indispensabili da avere sempre

Il 20 dicembre 2022 i broadcaster spegneranno definitivamente tutti i canali TV in Mpeg-2. Ciò vuol dire che chi non si sarà adeguato per tempo non potrà più vedere le programmazioni radiotelevisive nazionali e regionali del digitale terrestre. Una situazione che sta diventando sempre più urgente.

In questo articolo prenderemo in esame quali sono i prodotti indispensabili da avere sempre con sé. L’obiettivo è quello di fornire l’occorrente necessario per vedere i tuoi programmi preferiti in qualsiasi situazione e condizione. Partiamo subito dal primo prodotto che non deve mancare.

Ovviamente, per adeguarsi allo standard DVB-T2 è necessario un televisore o un decoder compatibile. Se la tua TV è ancora in buone condizioni ti consigliamo di optare per un decoder di ultimissima generazione. Su Amazon ce ne sono molti, ma il più furbo è il Decoder DVB-T2 Oluote a soli 20 euro. Per ottenere questo prezzo devi applicare il Coupon 6% visibile sulla pagina.

La sua particolarità è che può essere collegato direttamente dietro il televisore grazie al suo supporto SCART integrato. Nondimeno, inclusa c’è anche una porta HDMI. Inoltre, può essere anche connesso a internet per aggiornare il software e con la pratica porta USB si trasforma in un ottimo media player.

Digitale terrestre: cosa devi avere assolutamente

Il secondo prodotto che devi avere assolutamente è un amplificatore di segnale di antenna da interno. Si tratta di un vero e proprio aiuto quando è necessario migliorare la qualità del segnale digitale terrestre. La sua funzione è quella di ricevere il segnale dall’antenna e amplificarlo quando va sdoppiato in più televisori o il televisore è distante dalla presa dove arriva il cavo dell’antenna.

Su Amazon a un prezzo decisamente conveniente trovi l’ottimo Amplificatore NVS AMP20 a soli 19,99 euro. Si tratta di un articolo di buona qualità, in grado di risolvere parecchi problemi di ricezione. Installalo seguendo le istruzioni e poi avvia una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In pochi minuti vedrai tutto ciò che le emittenti hanno da proporti.

Il terzo prodotto indispensabile è un’antenna amplificata da interni. Si tratta di un oggetto da avere sempre per migliorare la qualità del segnale o in caso di guasti all’antenna. Inoltre, può essere una soluzione in portabilità o per la tua casa al mare, in campagna o in montagna.

Ottieni una ricezione del segnale più forte grazie alla fantastica Antenna TV Amplificatore 480KM a soli 48,99 euro. Il suo cavo coassiale extra lungo ad altissime prestazioni garantisce un’installazione comoda e soprattutto efficiente per posizionare l’antenna ovunque in casa. Inoltre, potrai provarla e se entro 90 giorni non ti ha soddisfatto richiedere un rimborso.

Il quarto prodotto che non deve mancare a casa è un buon cavo HDMI per collegare il decoder digitale terrestre al televisore. Ce ne sono tanti e di tutti i tipi. Se non vuoi sbagliarti e avere la migliore qualità di immagini allora vai sul sicuro, acquista il Cavo HDMI Cable Matters UHD 8K 48 Gbps a soli 16,99 euro. Il fatto che un attacco sia ad angolo retto facilita l’installazione dietro il televisore quando c’è poco spazio.

Per finire, se non vuoi sprecare gli attacchi HDMI del tuo televisore per altri dispositivi, puoi sempre collegare il tuo decoder con un ottimo cavo SCART sempre in Full HD. In offerta su Amazon trovi il KabelDirekt SCART FHD a soli 14,32 euro, invece di 16,29 euro. Avrai a disposizione 1,5 metri di cavo e una qualità di immagine eccellente.

