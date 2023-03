Digitale Terrestre: questo decoder INVISIBILE lo paghi solo 23 euro

Se hai bisogno di aggiornare il tuo vecchio televisore al nuovo standard DVB-T2 senza spendere troppo, puoi approfittare dell’offerta di Amazon su questo decoder digitale terrestre Owerslyn M3-Stick.

Si tratta di un dispositivo compatto e innovativo che si collega direttamente alla porta HDMI del TV e ti permette di ricevere i canali in alta definizione con la codifica H.265 HEVC Main 10 Bit. Lo puoi comprare ora a soli 23 euro invece di 29 euro, con uno sconto del 21% e la spedizione gratuita.

Decoder per il digitale terrestre in offerta: così piccolo che non lo vedi

Il decoder Owerslyn M3-Stick ha un design moderno e discreto che ti permette di installarlo proprio dietro al televisore. La confezione include un telecomando multifunzione che ti permette di controllare sia il decoder che il televisore con un solo dispositivo. Il telecomando ha anche una funzione di apprendimento che ti permette di programmare i tasti in base alle tue preferenze.

Il decoder ha diverse funzioni che lo rendono un dispositivo completo e versatile. Ti permette di registrare i programmi su una chiavetta USB o un hard disk esterno, di riprodurre file multimediali da una fonte esterna, di impostare timer per la registrazione o lo spegnimento automatico, di aggiornare il software tramite USB e di accedere ai servizi interattivi tramite un apposito tasto rosso.

E non preoccuparti perché il decoder è in grado di garantirti buona qualità dell’immagine e del suono. Supporta la risoluzione Full HD 1080p e il formato video 16:9 o 4:3. Per completezza comprende anche una funzione di riduzione del rumore e una modalità di risparmio energetico. Ha diverse connessioni, tra cui HDMI, AV, USB, coassiale e RF.

Se vuoi acquistare il decoder Owerslyn M3-Stick a un prezzo vantaggioso, non perdere tempo e approfitta dell’offerta Amazon. Scoprirai quanto una piccolissima stick possa diventare incredibilmente utile.

