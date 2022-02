Digitale terrestre: refarming in Trentino-Alto Adige

Al via nella giornata di domani, giovedì 10 febbraio 2022, il processo di refarming nel territorio del Trentino-Alto Adige. È prevista la riorganizzazione delle frequenze nelle province di Trento e Bolzano, con la fine dei lavori fissata per mercoledì 23 febbraio.

Trentino-Alto Adige: refarming e nuove frequenze canali Rai

Sempre domani, nella regione, avverrà il cambio delle frequenze associate ai canali Rai, più nel dettaglio Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24. Sarà dunque necessario eseguire una nuova sintonizzazione del proprio televisore o del decoder per continuare a riceverli.

Restando in tema, il segnale di Rai News 24 sarà diffuso solo in alta qualità, dunque visibile solo da coloro che dispongono di un apparecchio in grado di offrire il supporto all’HD. Per sapere se quello in possesso è compatibile seguire la guida dedicata.

Puoi accertarti che la TV sia in grado di ricevere la nuova codifica provando a vedere i canali già disponibili in HD: ad esempio 501 per Rai 1 HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Se almeno un canale HD sarà visibile, la tua TV è in grado di supportare la codifica MPEG-4. In caso contrario, per potere continuare a vedere l’intera programmazione televisiva, potresti aver bisogno di sostituire la tua TV o il tuo decoder.

Per conoscere le tempistiche del passaggio nei singoli comuni è possibile consultare la documentazione sul sito ufficiale gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

