Dimentica iTunes: WinX MediaTrans Premium è in offerta al 58% di sconto

Trasferire file dal proprio dispositivo iOS ad un PC Windows a volte, soprattutto per i meno esperti, potrebbe risultare complesso o poco intuitivo. WinX MediaTrans si presenta come un manager per tutti quegli utenti che hanno riscontrato proprio certe difficoltà. In occasione degli Halloween Sales potrai ottenere l'abbonamento Premium della durata di un anno in sconto del 58%, a soli 32,95 euro per il primo anno. Il piano, che supporta fino a 3 PC, comprende tutte le funzionalità di WinX MediaTrans e anche un bonus: WinX Video Converter.

Cosa offre WinX MediaTrans?

Le funzionalità offerte dal software sono diverse e molto utili per i possessori di dispositivi Apple. Lo scopo principale è, ovviamente, quello di trasferire qualsiasi tipo di file – dalle immagini ai video fino ai documenti – da iOS a Windows, senza incorrere in perdite di file. Cosa che accade non di rado dal momento che quando un file viene eliminato e successivamente avviene la sincronizzazione con iTunes, tale file svanisce anche da tutti i dispositivi iOS associati. Con WinX MediaTrans, iTunes diventerà soltanto un ricordo.

Un'altra utilissima funzione è la possibilità di proteggere tutti i propri file attraverso un sistema di protezione criptato. Potrai farlo con singoli file o intere cartelle ed essere sempre sicuro che nessuno possa curiosare fra le tue cose. Un ampio spazio è dedicato alla musica, con diverse funzionalità dedicate. Potrai trasferire i tuoi brani preferiti da iOS a PC e viceversa, creare playlist, modificare informazioni come artista e album e tanto altro. WinX MediaTrans si avvale di un sistema intelligente che permette di convertire automaticamente video di qualsiasi formato per essere letto senza problemi dal proprio iPhone o iPad, ridurre il peso dei file più grandi senza perdita di qualità, trasferire video e film in 4K o 1080p HD e ruotare automaticamente le clip per una visione più chiara.

Insomma: WinX MediaTrans è il File Manager ideale per avere sempre sotto controllo e a portata di click tutti i nostri file. Approfitta degli sconti per Halloween, ottieni l'abbonamento Premium a 32,95 euro per il primo anno e paga soltanto 25,95 euro dal secondo in poi. La licenza supporta fino a tre PC e garantisce aggiornamenti gratuiti per un anno, servizio di supporto tecnico prioritario e rimborso garantito entro 30 giorni. In più, otterrai anche WinX Video Converter come bonus.