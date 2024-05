Dimentica lo stress di cambiare SIM per le tue vacanze

Stai pianificando il tuo prossimo viaggio o, ancora meglio, sei in procinto di partire per una vacanza all’estero? Lascia a casa lo stress, grazie alla eSIM di Saily: attivala subito e potrai girare il mondo senza preoccupazioni per le modalità di accesso a Internet. Tutto ciò che devi fare è scaricare l’applicazione, scegliendo tra la versione per Android e quella per dispositivi iOS se hai un iPhone.

Saily: l’eSIM giusta per i viaggi all’estero

Non devi far altro che scegliere il piano più adatto a te: quello più economico, che offre 1 GB di traffico dati valido per 7 giorni, costa pochi euro (ci sono anche formule da 3 GB, 5 GB, 10 GB e così via). Dopodiché, sarà sufficiente abilitarlo prima di giungere a destinazione, in modo che il tuo smartphone possa connettersi alle reti mobile del luogo che visiterai, permettendoti di navigare e di comunicare liberamente. Non dovrai mai più fare i conti con brutte soprese relative a spese extra non previste. Inoltre, non sarà necessario cambiare SIM, dunque manterrai il tuo numero di telefono, risultando raggiungibile dalle chiamate anche lontano dall’Italia. Semplice, no?

Ci sono oltre 150 paesi nell’elenco dei territori supportati dal servizio. Se stai per partire in direzione degli Stati Uniti o del Giappone, nessun problema. Lo stesso vale per mete più vicine come la Francia o la Germania. Consulta l’elenco completo sulle pagine del sito ufficiale, dove puoi trovare anche la lista degli smartphone compatibili con la tecnologia eSIM.

Saily è un servizio creato e gestito da Nord Security, la stessa realtà che offre strumenti come NordVPN per la tutela della privacy e per la cybersecurity. Rimandiamo alla pagina dedicata per tutte le altre informazioni e per attivare la tua eSIM.