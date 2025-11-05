 Dimentichi sempre le password? Prova NordPass in sconto del 56%
Con NordPass in sconto del 56% a 1,29€/mese hai un password manager affidabile e conveniente, per proteggere e gestire le tue credenziali.
Con NordPass in sconto del 56% a 1,29€/mese hai un password manager affidabile e conveniente, per proteggere e gestire le tue credenziali.

Tra i password manager presenti sul mercato, NordPass si è imposto come uno dei migliori servizi. Grazie a questo strumento, potrai da un lato dimenticare foglietti e note sullo smartphone per ricordarti delle tue password, dall’altro avrai la possibilità di gestirle meglio e in totale sicurezza.

Oggi è proposto ad un prezzo decisamente ribassato: è in sconto del 56% al costo di 1,29€ al mese. Praticamente quanto paghi un caffè. Prima di abbonarti però vorrai sapere quali sono le caratteristiche di NordPass: andiamo a scoprirle.

Perché NordPass è uno dei migliori password manager

La violazione delle password è sempre più frequente: questo è dovuto principalmente all’utilizzo di credenziali deboli e ripetute. A questo problema si aggiunge un fastidio non di poco conto: spesso le si dimenticano, tra foglietti sparsi per la casa e note del telefono cancellate. NordPass risolve tutto questo.

Grazie a questo tool avrai la possibilità di generare password indecifrabili e custodirle in un posto sicuro. Inoltre, potrai gestire e proteggere i numeri delle tue carte di pagamento, i codici di accesso ai tuoi conti bancari e i tuoi documenti di identità.

Da menzionare anche la funzionalità di riempimento automatico di NordPass: non solo inserisce automaticamente le credenziali di accesso o i dati necessari, ma è in grado anche di verificare la credibilità del sito in cui stai cercando di autenticarti. Se è una pagina di phishing truffaldina, ti avverte subito.

NordPass è compatibile con tutti i sistemi operativi e dispositivi, senza alcun limite di utilizzo. Tra l’altro si aggiorna e si sincronizza in tempo reale su ogni device. Rendi davvero impenetrabili i tuoi spazi digitali e personali: vai sul sito di NordPass è sfrutta adesso la promo.

Pubblicato il 5 nov 2025

Edoardo D'amato
5 nov 2025
